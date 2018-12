Kerstcircus Etten-Leur ziet verdubbeling van het aantal bezoekers tijdens lustrumeditie

Dat succes is volgens de circusman uit Hapert te danken aan meerdere zaken. ,,Ten eerste is het een lustrum en dat klinkt natuurlijk wel interessant. Daarnaast is het een kerstcircus en dat kan overal een succes worden, zo lang je het tenminste goed aanpakt. Dat betekent dat je qua voorzieningen en samenwerking een eigentijdse aanpak kiest.”



Bovendien is Etten-Leur volgens Van Geet een plaats waar het van oudsher goed toeven is voor een circus. ,,Het is een relatief kleine plaats met een grote omgeving waaruit bezoekers komen. Dat is alleen maar sterker geworden omdat een aantal circussen gestopt is met voorstellingen in de winter. Wij zijn het enige overgebleven tentcircus in de provincie en krijgen nu ook publiek uit Dordrecht en Tilburg, dat is echt super.”