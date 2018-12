Kerstcircus Etten-Leur in opbouw: ‘Het circus is klassiek, niet ouderwets’

ETTEN-LEUR – Wie voorbij het Brabantpark komt, kan niet om de enorme, blauwe tent heen. Het jaarlijkse Kerstcircus Etten-Leur is er weer in opbouw.

Volgens circusdirecteur Kevin van Geet (25) loopt het storm met de kaartverkoop. “We hebben in de voorverkoop al anderhalf keer zoveel kaarten verkocht als vorig jaar.” Van Geet denkt dat het succes te danken is aan een combinatie van factoren. “Dit is het vijfde jaar dat we in Etten-Leur staan. Het publiek leert ons en ons circus kennen, en weet dat we ieder jaar een nieuwe show neerzetten. Het is een traditie geworden om daar in de kerstvakantie naar te komen kijken.”

5D-beleving

Daarnaast is het Kerstcircus in de vakantieperiode het enige klassieke tentcircus in de regio. Ook zoekt het publiek volgens Van Geet steeds meer naar activiteiten waarbij de sfeer centraal staat. “Hier is alles live. De circusacts, de muziek. Mensen kopen 4D-tv’s voor ‘de beleving’, maar wat wij hier bieden is 5D. Dít is op en top beleving.”

De tent, zo’n 1100 vierkante meter groot en verwarmd, is een week eerder opgebouwd dan in andere jaren. Daar is bewust voor gekozen. “Zo hebben we langer de tijd om de boel te decoreren en om te repeteren”, zegt Van Geet. Voor de jubileumeditie pakt de jongste circusdirecteur van Nederland groot uit. “We werken met artiesten uit Italië, Spanje, Portugal, Duitsland, uit heel Europa eigenlijk.”

Paarden en kamelen

Naast de circusartiesten zijn de dieren misschien wel de belangrijkste hoofdrolspelers in de show. Sinds een paar jaar mogen circussen geen gebruik meer maken van ‘wilde zoogdieren’ in hun acts. Om die reden werkt het Kerstcircus nu met paarden en kamelen. “Nadat we niet meer met alle dieren mochten werken, hadden we echt een daling in de bezoekersaantallen. Dat kruipt gelukkig weer hard omhoog.” De dieren hebben in het Brabantpark een binnen- en buitenverblijf en zijn ook voor aanvang van het circus al te bezoeken.