Kerstcircus Etten-Leur hoopt op uitverkochte shows in fonkelnieuwe tent

POLLETTEN-LEUR Het Kerstcircus Etten-Leur loopt zich al warm voor de zesde editie, die over iets minder dan een maand moet beginnen in het Brabantpark. In een splinternieuwe tent, vers geïmporteerd uit Italië.

Circusdirecteur Kevin van Geet kijkt nog samen met een circusaalmoezenier naar een gepaste manier om de nieuwe tent te 'dopen’, in de week voor de eerste voorstelling. ,,Maar die tent moet natuurlijk eerst nog worden opgezet. En al is dat ook al een keer als proef gedaan bij de maker in Italië, in Etten-Leur beleeft deze tent zijn echte vuurdoop. Toch een beetje spannend.‘’

Voorverkoop

De verkoop voor de zestien voorstellingen tussen 21 december en 5 januari loopt vlot, meldt Van Geet. De fysieke voorverkoop bij de Jamin in Etten-Leur is deze maand zelfs eerder dan gepland begonnen, omdat daar al veel mensen om kaartjes kwamen vragen.

,,Ook de verkoop via internet gaat trouwens goed. In dit stadium zijn er natuurlijk nog kaartjes genoeg, maar ik zie wel dat de verkoop opnieuw iets harder loopt dan vorig jaar. Als die lijn zich doorzet, zijn we straks hopelijk uitverkocht.‘’

Toevoegingen

Net als vorig jaar biedt het Kerstcircus Etten-Leur overigens ook dit jaar weer kinderfeestjes aan. Van Geet: ,,Vorig jaar deden we dat voor het eerst, en dat viel toen in goede aarde. Zo proberen we elke keer leuke, kleine toevoegingen aan het Kerstcircus te bedenken.‘’

Wie het circus bezoekt, ziet dit jaar onder andere Franziska Folco met haar geiten en honden, clown Marco Mariani en de Braziliaanse trapezekunstenaars van de Flying Souza.