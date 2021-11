Kerstcircus Etten-Leur gaat niet door, directeur kan wel janken: ‘Ik dacht, dít zullen ze toch niet doen?’

Rommelberm of bloemenfes­tijn? Et­ten-Leur gunt ecologisch maaibeleid tijd om zich te bewijzen

ETTEN-LEUR - Sinds dit jaar maait Etten-Leur veel velden en bermen in de bebouwde kom minder vaak: goed voor de biodiversiteit en het kost ook nog eens minder. Veel Etten-Leurenaren vonden daar iets van (in positieve én negatieve zin). Maar de gemeente kijkt pas over een tijdje of ze dit beleid vol wil houden of niet.

28 november