Kerstbomen koop je op een vertrouwd adres: ‘Ik zet er twee op het toilet’

Vrijwilli­gers uit Et­ten-Leur in het zonnetje gezet

19:15 ETTEN-LEUR - Vrijwilligers in Etten-Leur werden zaterdag gewaardeerd voor hun inzet op de Dag van de Vrijwilliger. Het vrijwilligersplatform Etten-Leurvoorelkaar zette in het Alwelgebouw aan het Stationsplein een uitgebreid programma op, waaraan de gasten konden deelnemen. Verschillende massages, kickboksen, meditaties, selfies maken, nagels lakken, yoga, boekenleggers drukken, er kon van alles. De vrijwilligers konden actief bezig zijn, of zich juist laten verwennen. ‘Voorelkaar’ deed dat namens de gemeente en de vele organisaties waar vrijwilligers actief zijn.