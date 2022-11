Kerst Circus Etten-Leur slaat tenten op in Brabantpark. Vanaf 23 december is het hooggeëerd publiek van harte welkom.

Volledig scherm Op het kerstcircus in Etten-Leur is het publiek vanaf 23 december weer welkom. © Martijn Schraven

Vanaf 6 december wordt het Brabantpark omgebouwd tot circusterrein. Voor de zevende keer slaat ’s lands jongste circusdirecteur er dan zijn tenten op. Goed voor een wervelende, show met tien verschillende acts en elf circusartiesten. Het zeskoppige circusorkest zal er een muzikaal sfeertje omheen weven. ,,Vincent van Lent is de orkestleider van het enige Nederlandse circusorkest. Heel bijzonder dat we dat nog hebben in ons wintercircus.”

Van Geet (29) zucht van opluchting. ,,Na twee jaar afwezigheid kan ’t gewoon lekker weer. Kerst betekent samenzijn. Met alles wat er in de wereld gebeurt is het circus eigenlijk een goed voorbeeld van hoe het zou moeten zijn. Samen werken met verschillende mensen uit allerlei landen.”

Hele families

De kaartverkoop voor de voorstelling loopt al twee maanden en is goed, volgens Van Geet. ,,Wat me opvalt is dat grote groepen mensen boeken, hele families. Er is kennelijk grote behoefte aan dit evenement na twee gemiste circusjaren.”

In de show staat meer dan ooit de beleving centraal vindt Van Geet. ,,Dat hoort natuurlijk bij het entertainment maar dit jaar wordt het publiek nóg meer betrokken bij de show. Hoe, dat is nog een verrassing. En natuurlijk is er na afloop een ‘meet & greet’ met de artiesten in de foyer.”

Van Geet is er trots op dat hij de Oekraïense zangeres Alexandra Gerbey heeft kunnen contracteren. ,,Zij kan geweldig zingen en heeft daarnaast haar eigen ‘Tissue act’.” De Spaanse muzikale Rivelino’s zullen als clown naast hun eigen optreden de gaatjes vullen tijdens het wisselen van de attributen. ,,Draadloper José Muños heeft als hoogtepunt een achterwaartse salto op dat dunne straaldraadje. Dat lijkt heel makkelijk, maar is verschrikkelijk moeilijk. En dat is de kunst” zegt Van Geet. ,,We hebben ook een spectaculair optreden van duo Rodion en Karyna uit Oekraïne. Geweldig hoe zij in hoog tempo op een podium met een doorsnee van anderhalve meter rolschaatsen.” Tien Tibetaanse terriërs, geiten en hond Boss nemen de honneurs waar als het gaat om rennen, springen en klimmen.

Kaartjes

Het is een greep uit het programma dat terug te vinden is op de website kestcircus-ettenleur.nl. Daar zijn ook kaartjes te bestellen. Kaartjes zijn verder te koop bij Jamin in het winkelcentrum en Intratuin in Breda. Voorstellingen zijn er van 23 december tot en met 8 januari. ,,We hebben een lange editie en extra shows dit jaar. Op de meeste dagen zijn er twee voorstellingen. Alleen met oud en nieuw niet.”