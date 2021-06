Kermis in Etten-Leur: kleiner en op een andere plek, maar hij lijkt door te gaan

COLUMN Ondernemer­tje pesten? Zo doe je dat!

30 mei Onlangs gingen twee controleurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de terrassen langs. In Etten-Leur kwamen ze onder meer vertellen dat de parasols ingeklapt moesten worden, omdat een terras met een afscheiding in combinatie met een opengeklapte parasol nog maar aan twee kanten lucht doorlaat. Als ondernemer handel je dan in strijd met de wet op de verplichte vierkantenventilatie.