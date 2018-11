Kees uit Etten-Leur overleed aan een zeldzame hersenziekte: ‘Niemand kwam bij ons zitten’

Het is 1 oktober 2006 als Toos Goos uit Etten-Leur, vrouw van Kees van Meel, definitief afscheid van haar man moet nemen. Vanwege zijn ziekte - een vorm van dementie die vaak bij relatief jonge mensen voorkomt - zit hij op dat moment al vijf jaar in een kleinschalig verpleeghuis in Sint Willebrord. ,,Tijdens de wake herinnerde ik hem eraan, dat we afscheid namen in de sneeuw in Baarle-Nassau tijdens onze verkeringstijd. Even opende hij zijn ogen om deze daarna voorgoed te sluiten.”



Na hun trouwen verhuizen melkveehouder Kees en zijn vrouw Toos naar een woning in de bebouwde kom van Etten-Leur. Kees werkt alle dagen op de ouderlijke boerderij, waar zijn moeder en broer Piet nog wonen. Daarnaast bekleedt hij bestuursfuncties binnen de agrarische sector en is hij lid van het CDA.