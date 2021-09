Katholieke kerken houden vast aan anderhalve meter: ‘We wachten coronarichtlijnen bisschoppen af’

,,Totdat de nieuwe richtlijnen er zijn, blijven we braaf de anderhalve meter in acht nemen en de hostie vanachter de spatschermen uitdelen", zegt pastoor Maickel Prasing, voorganger onder meer in rk-kerken in Fijnaart, Zevenbergschen Hoek en Zevenbergen. ,,Ik begrijp dat er nog een afzonderlijk overleg komt tussen alle kerken in Nederland en het ministerie. Ik verwacht dat we daarna horen wat er verandert.”