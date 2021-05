Kapotte bout mogelijk oorzaak geknakte kraan: ‘Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen’

COLUMN Gênant, dat gejuich voor elk zinnetje Frans van Chantal Janzen

27 mei Stel dat Paul Depla volgend jaar iets mag zeggen bij de start van de derde Vuelta-etappe. Die begint en eindigt tenslotte in zijn Breda. En stel je voor dat ie dat in het Spaans doet. Zouden we dan met duizenden tegelijk in een oorverdovend gejuich uitbarsten?