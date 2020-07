Kans op natte voeten het grootst in noordelijk deel Etten-Leur

Door klimaatverandering worden extreme buien steeds normaler in Nederland. Verzekeraars meldden deze week dat de schade door wateroverlast snel toeneemt: het aantal meldingen door neerslagoverlast steeg in drie jaar met 77 procent.

Het is een bui zoals die nu eens per 100 jaar valt: 70 millimeter regen in een uur. Maar zulk extreem weer komt steeds vaker voor

Waar de kans op zulke schade in Etten-Leur het grootst is? De gemeente liet in beeld brengen waar de kans op problemen het grootst is, bij een extreme bui. Daarbij werd gekeken welke situatie kan ontstaan als in een uur tijd 70 millimeter regen valt: een bui zoals die ongeveer eens per eeuw voorkomt.

Iedereen kan de resultaten zelf terugvinden op klimaatportaalbaronie.nl. Daar kun je meestal zelfs zien hoe groot de kans op wateroverlast in je eigen straat of huis is. Ook andere verschijnselen die samenhangen met klimaatverandering zijn daar trouwens inzichtelijk gemaakt, zoals de impact die hitte en droogte op een wijk kunnen hebben.

Heel het noorden is kwetsbaar

Veel steen, weinig groen

In documenten die achtergrond bieden bij het klimaatportaal is te zien dat het centrum en Vosdonk een eigenschap delen die ze kwetsbaarder maakt voor wateroverlast: het zijn gebieden met relatief weinig groen en veel stenen ondergronden. Daardoor kan water minder snel weg.

De meeste woonwijken zijn op de kaarten van het klimaatportaal ‘gemiddeld’ kwetsbaar; in delen van De Keen, Het Hooghuis en Banakkers is de kans op waterschade na een ernstige hoosbui wel ‘groot’.

Ondergelopen straten in Rijen na flinke buien op 26 juni van dit jaar.

