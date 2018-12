Kandidaten sportgala Etten-Leur bekend

Met een Racerunner doet iedereen mee: ‘Sporten is héél belangrijk, juist ook voor deze kinderen’

6 december ETTEN-LEUR - ,,Je hebt me niet getikt! Ik was te snel!", klinkt het over de Lage Banken. Op de atletiekbaan van ARV Achilles spelen vier jonge kinderen een fanatiek spel tikkertje, met één bijzonderheid: ze gebruiken er ieder een hulpmiddel met drie grote wielen bij.