Kandidaat-raadslid Best van lijst gehaald na incident met Etten-Leurs raadslid Owen Raats

ETTEN-LEUR - Raadslid Jake Owen Raats van Leefbaar Etten-Leur vindt het niet meer dan normaal dat een man die hem met de dood heeft bedreigd zich heeft teruggetrokken als kandidaat voor D66 bij de gemeenteraadsverkiezingen in Best. Het gaat om de 22-jarige Stephan van der Heijden uit Best, zesde op de lijst en evenals Owen Raats student bestuurskunde aan de Avans Hogeschool in Den Bosch.

In de periode dat Owen Raats voor de PVV kandidaat was voor de Provinciale Staten-verkiezingen, kreeg hij van Van der Heijden een appje met een bewerkte foto. Daarop stond een in het zwart geklede IS-strijder afgebeeld die het Etten-Leurse raadslid zou willen onthoofden.

Geintje

De actie was als een geintje bedoeld, maar Owen Raats vatte het zwaar op omdat er in het verleden bij zijn vroegere woning in Etten-Leur meerdere keren stenen door de ruit zijn gegooid. Van der Heijden had moeten inschatten dat zo'n grap niet gepast was, vond Owen Raats die daarover aangifte heeft gedaan bij de politie in Etten-Leur.

Tot zijn verbazing kwam Owen Raats de naam van zijn medestudent een maand geleden tegen op de kandidatenlijst voor D66 in Best. Hij uitte daarover zijn bedenkingen op social media, maar lange tijd bleef het stil. Voor Owen Raats onbegrijpelijk dat D66 dit zomaar liet passeren, terwijl bij andere partijen kandidaten om minder van de lijst worden geschrapt.

Smakeloos

Maar zondag heeft het bestuur van D66 De Kempen waaronder D66 in Best valt, na onderling overleg Van der Heijden toch van de kandidatenlijst gehaald. ,,D66 vindt de gefotoshopte foto die onder de scholieren heeft gecirculeerd een ernstige vergissing en een smakeloos plaatje. Hoewel Stephan het plaatje niet zelf heeft gemaakt, heeft hij het wel gedeeld. Daarmee is hij in de fout gegaan. Stephan vindt dat nu zelf ook, maar leefde in de veronderstelling dat de kwestie met Owen Raats na gemaakte en geaccepteerde excuses was afgedaan'', staat in een verklaring van D66 De Kempen.

Te laat

De partij laat verder weten tijdens de kandidaatstelling van Van der Heijden niet op de hoogte te zijn geweest van het incident.