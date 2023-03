Kalvermester geweerd uit Etten-Leurse polder, claim miljoenen reëel: ‘Centjes door inwoners betaald’

Breda wil kleine evenemen­ten en een heel jaar horeca bij Galderse Meren: ‘Anders wordt het onhaalbaar’

BREDA - De ambitieuze plannen die Breda heeft om de Galderse Meren op te leuken, zijn makkelijker verzonnen dan uitgevoerd. ,,We zijn er niet met alleen maar een ijsje in de zomer en een frietje in de winter.”