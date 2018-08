Kade bij visvijver in Etten-Leur verzakt: 'Dit lijkt me niet veilig'

Drama Et­ten-Leur: brand ontstond in schuurtje, vader ernstig verbrand en niet aanspreek­baar

14 augustus ETTEN-LEUR - De brand in de Nieuwe Kerkstraat in Etten-Leur, waarbij maandagochtend een 32-jarige vrouw om het leven kwam, is ontstaan in de omgebouwde schuur die het gezin al zo'n drie jaar als slaapgelegenheid gebruikte. Dat blijkt uit technisch onderzoek van de politie en de brandweer. Er is geen sprake van een misdrijf.