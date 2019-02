Kaarten Just Dance Outdoor in Etten-Leur vliegen de deur uit

ETTEN-LEUR - Duizend bezoekers meer dan vorig jaar. Dat willen de organisatoren van Just Dance Outdoor in Etten-Leur. Medeorganisator Joep van Oosterhout twijfelt er niet aan dat dat gaat lukken tijdens het 5-jarige jubileum van het evenement. Het festival vindt pas op 15 juni plaats, maar er zijn al duizend Early Bird-kaarten verkocht.

,,De kaartverkoop heeft een enorme vlucht genomen dit jaar. Op 27 oktober begonnen we met de verkoop van de Early Bird-kaarten. De 500 beschikbare tickets waren binnen drie kwartier uitverkocht. De vaste groep bezoekers van Just Dance wil blijkbaar graag zo snel mogelijk kaarten hebben, dus we hebben er nog 500 in de verkoop gedaan. De 1000 kaarten waren samen in twee uur uitverkocht", vertelt Van Oosterhout.

Luxe

Wie die vaste bezoekers van Just Dance zijn? ,,Veelal 35-plussers", vertelt de organisator. ,,Op die doelgroep spelen we in. De jeugd gaat elk weekend naar een festival. De oudere doelgroep kiest zijn evenementen gericht uit. Ze willen vaak wat meer luxe. Zo hebben we gekozen voor spoeltoiletten in plaats van chemische toiletten. Dat is een stukje luxe. 35-plussers willen niet op een dixi", zegt hij lachend. ,,Daarnaast willen we de rijen voor het eten, de bar en de kassa vermijden. We zijn een gewoon festival, maar dan wat luxer."