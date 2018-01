Juweliers- en modezaak in centrum van Etten-Leur failliet verklaard

Leerlingen KSE Etten-Leur oriënteren zich deze dagen op hun toekomst

14:12 ETTEN-LEUR - Het contrast is best groot op de plekken waar twee derdejaars mavo-leerlingen van de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur deze week stage lopen. Tom Simons (14) snuffelt op het industrieterrein in alle rust rond bij het Grafisch Centrum, terwijl zijn één jaar oudere klasgenoot Midas Voeten zich in het winkelcentrum bij restaurant Donker & Blond midden de hectiek heeft gestort.