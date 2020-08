Juwelier Theo Lambregts (1935-2020) doorstond vele overvallen

Bromfiets­con­tro­le in Breda en Et­ten-Leur: Helft van bestuur­ders in overtre­ding

11:37 BREDA/ETTEN-LEUR - Bij een bromfietscontrole in Breda en Etten-Leur zijn dinsdag meer dan de helft van alle bestuurders bekeurd. In totaal werden er 36 bekeuringen uitgeschreven voor onder andere rijden zonder rijbewijs of te hard rijden. Ook werd er een crossmotor in beslag genomen.