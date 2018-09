Juul Accordeon uit Etten-Leur in de kreukels na aanrijding met auto: 'Ik klapte er in volle vaart bovenop'

Advocaat: 'GGZ liet cliënt te vroeg vrij'

14:32 ETTEN-LEUR - Een 55-jarige man uit Etten-Leur was psychisch nog niet in staat om op zichzelf te wonen. Mede daardoor zou hij in de middag van 26 april mogelijk zijn appartement in brand hebben gestoken. Dat bepleitte advocaat Mine Akça in de rechtbank in Breda.