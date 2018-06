Just Dance Outdoor in Etten-Leur mikt op 4.500 bezoekers

Naast bovengenoemde artiesten geven ook Wipneus & Pim, Raymon Hermans en Franky Dux een showtje weg. Het brede scala aan artiesten en muziekstijlen is volgens Janssen een van de succesfactoren van het evenement. "We hebben een John West maar we hebben ook een hippe DJ-act van deze tijd, we hebben Nederlandstalig, 90's... eigenlijk alles van de 70's tot nu. We richten ons dus niet op een heel specifieke doelgroep en ik denk dat dat ons onderscheidt van dance- en ninetiesevenementen in de regio. Wij pakken 't wat breder."