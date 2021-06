Just Dance niet in het park, maar online met 10.000 kijkers: ‘We hebben een heel trouw publiek’

VideoZelfs met alleen een online uitvoering blijft Just Dance groeien. Het muziekfestival in Etten-Leur trok zaterdagavond een kleine 10.000 kijkers. Dat zijn er een paar duizend meer dan er bij de vorige ‘echte’ editie waren in 2019. Toen waren er 6.000 mensen in het Brabantpark.