Jumping Etten-Leur is een kweekvijver van jong talent: ‘Er komen briljantjes’

Het evenement is van oudsher een plek voor handel en voor het vinden van nieuw talent. Ingewikkeld, want zowel de ruiter als het paard is een wezen van vlees en bloed.

Quote Het is echt een landelijk ding. Mirande de Vries, bezoekster

Verspreid over drie dagen springen zo'n achthonderd deelnemers over de hindernissen. Vanuit heel de Benelux stromen ze toe. Het valt burgemeester, maar bovenal bezoekster Miranda de Vries ook op: ,,Het is echt een landelijk ding, je komt hier echt minder bewoners van de gemeente tegen dan op andere evenementen.”

Marktplaats

Deze twintigste editie is niet extra speciaal, legt organisator Rinus Blom uit. Sterker, het is ietwat ingekrompen: er staat nu maar één tent. ,,Dan is het wel gezelliger", toont hij zich optimistisch. ,,Kijk, 2007 was het nog grandioos. Maar de sponsoring neemt steeds verder af. Sponsoren investeren pas bij een directe link met de paardensport, ze willen er zelf ook wijzer van worden." Voor de ruiters is het evenement onverminderd populair. De 77-jarige Blom denkt daarom ook niet aan stoppen. ,,Maar ik ben ook afhankelijk van vrijwilligers. Daarin is ook niet heel veel nieuwe aanwas.”

Rondom het parcours staat een soort zaakwaarnemers. Fokkers, op zoek naar nieuw talent. Ze hebben lijsten bij zich, met stambomen. ,,Het is inderdaad een soort marktplaats, hoewel de wedstrijd echt nog belangrijker is. Gisteren zijn er vier of vijf paarden verkocht hier.”

Quote Dit is randje prof, wat zorgt dat het een grote visvijver is met onontdekt talent. Harry van de Goor, fokker

Briljantjes

Fokker Harry van de Goor uit Den Bosch heeft nog niets gevonden op het evenement. ,,Hoewel het niveau hier wel hoog ligt. Dit is randje prof, wat zorgt dat het een grote visvijver is met onontdekt talent. Er komen briljantjes. We zoeken nieuw bloed, zowel ruiters als paarden. Maar de meerwaarde is de chemie tussen mens en paard, dan kijk je naar karakters. Dat is een ingewikkeld spel.”

Quote Dit is misschien wel het mooiste parcours van Nederland en ook op internatio­naal niveau zou deze niet misstaan. Anne van Vulpen, deelneemster