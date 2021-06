Julien had een miljoenenwinst dankzij corona: ‘Nog nooit zo’n topjaar gehad’

Familie Engel bijt definitief in het stof: Zundert mocht verloederd Fort Oranje ontmante­len

4 juni ZUNDERT - Voormalige campingeigenaren zoon Jan en vader Cees Engel hebben de bodemprocedure tegen Zundert over sluiting van camping Fort Oranje verloren. De rechter oordeelt dat de gemeente geen misbruik van haar bevoegdheden heeft gemaakt om het terrein in Rijsbergen in 2017 te sluiten.