Juli-piek in coronabesmettingen zakt nu ook in de regio weg

Tussen 22 en 28 juli registreerde het RIVM bijna 100 positieve testuitslagen in de gemeente Moerdijk; een week eerder telde het instituut er daar nog bijna 130. In Etten-Leur kregen de afgelopen week zo’n 72 mensen bericht over een positieve testuitslag, ruim 40 procent minder dan de voorgaande week.

Infectiegraad

De infectiegraad ligt daarmee in beide gemeenten veel lager dan op het hoogtepunt van de nieuwe besmettingsgolf eerder in deze juli maand. Dat is reden voor optimisme. Toch zijn we nog niet terug op het lage besmettingsniveau van eind juni, rond de tijd dat het kabinet in één klap bijna alle nog geldende beperkingen schrapte. In Etten-Leur lag de infectiegraad op 28 juli ongeveer 6,5 keer zo hoog als op 28 juni, in de gemeente Moerdijk was die zelfs nog 8 keer zo hoog als een maand eerder.