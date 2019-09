Jubilerende wielerstichting uit Etten-Leur organiseert Nederlands Kampioenschap

Op zaterdag 2 en zondag 3 november staat bosgebied De Kogelvanger in Etten-Leur in het teken van wielrennen. ,,De veldritcompetitie die we op zaterdag houden, organiseren we ieder jaar", zegt bestuurslid Willem Dielemans. ,,Iedereen van zes tot zestig jaar is welkom om mee te doen.”

Het Open Nederlands Kampioenschap op zondag daarentegen is een debuut voor de stichting. ,,We hopen dat dit het hoogtepunt van vijf jaar ‘Ricarflo’ wordt, zegt Dielemans. ,,We hebben er erg veel zin in.”

Amateurniveau

Het Open Kampioenschap bestaat uit een veldrit en een mountainbikewedstrijd. Deelname is mogelijk vanaf 17 jaar en alleen voor renners op amateurniveau. Het NK start om 9:50 uur, waarna van 10.00 tot 10.50 uur mannen en vrouwen uit verschillende leeftijdscategorieën op verschillende tijdstippen starten aan hun tocht die drie kwartier tot 55 minuten duurt. Om 12.00 uur volgt de huldiging.

Na een pauze starten om 13.00 uur de mannen 40+, mannen 50+ en vrouwen 18+ aan de mountainbikewedstrijd. Om 14.15 uur starten de mannen van 18 jaar en ouder. De ritten duren een uur. De huldiging volgt om 15.30 uur.

Op zaterdag starten de veldritten om 10.45 uur. Om 15.15 uur vertrekt de laatste groep.

Geen randprogramma

Voor en na de fietsritten is er geen randprogramma. ,,We hebben onze handen al vol aan het wielrennen", zegt Dielemans. Samen met Arjan van Dorst en Cor van Dorst vormt hij het bestuur van Ricarflo. ,,Vijf jaar geleden waren we alle drie al betrokken bij wielersport in de regio", zegt hij. ,,Veldritten waren er toen nog niet in Etten-Leur, waarop we besloten om ze als stichting zelf te gaan organiseren.”

Quote We willen verder groeien en op termijn wedstrij­den organise­ren van een nog hoger niveau Willem Dielemans, Bestuurslid