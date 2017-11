Jubilerende Roger van Meer viert carrière in Etten-Leur

Hoewel de zalen inderdaad niet propvol zitten - er hadden duizend mensen in kunnen staan - is het wel druk op de dansvloer. Wat vooral opvalt aan de feestvierders is dat er opvallend veel jongeren tussen staan, die de hele veertigjarige carrière van Van Meer niet mee hebben kunnen maken.

"Maar wij vinden het niet erg, dat wij zo jong zijn" zegt Amber van Dun (22). "De muziek is leuk om op te dansen, daarom zijn we hier." Vriendin Robin Schaffels (22): "Hij treedt vaak op in ons dorp, Galder, dus we zijn wel met hem opgegroeid." "Toen we hoorden dat hij zou komen wilden we gelijk komen! Normaal gaan we niet speciaal voor hem op pad, maar nou is er een hele bus met vijftig man vanuit Galder hiernaar toe gekomen", zegt Van Dun.



Toch zijn er ook altijd mensen op een concert die niet per se hoefden te komen, net als Jurrian Jansen. "Ik moest mee, van mijn vriendin. Maar ik ben er nou toch, dus dan maak ik er wel een leuke avond van. Hou normaal van housemuziek, dus dit is wel een beetje buiten mijn comfortzone zo." "Ik vond juist dat hij dit mee moest maken!", zegt vriendin Monique van der Laak. "Naast dat ik Roger een jaar of vijftien persoonlijk ken, maakt ie ook leuke muziek. Ik ga zeker een leuke avond hebben."