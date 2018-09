Jongste tatoeëerder heeft nu zijn eigen zaak in Etten-Leur: 'Tatoeages worden populairder bij jongeren'

ETTEN-LEUR - Op zestienjarige leeftijd was hij de jongste professionele tatoeëerder van Nederland. Nu, vijf jaar later, runt Jasper Rosman (21) samen met zijn vader zijn eigen shop 'Ink To Art Tattoos' in de Bisschopsmolenstraat in Etten-Leur.

Op vijftienjarige leeftijd zette Jasper zijn eerste tattoomachine in elkaar, gemaakt van een lepel, een pen en een motor van een scheerapparaat. Hij heeft een zomer lang kunnen tatoeëren zonder dat zijn ouders het doorhadden, totdat hij er niet meer onderuit kon. "Ik besloot via internet een echt machine te kopen en toen kreeg mijn moeder de afschriften binnen. Ze dacht dat ik aan het gokken was, dus toen moest ik het wel opbiechten!"

Eigen shop

Kort daarna begon Jasper in Hoeven een thuisstudio. Hier ontving hij vrienden en schoolgenoten. Vier jaar lang tatoeëerde hij in deze studio buiten school om en in het weekend, totdat het te druk werd. Toen ging hij op zoek naar een nieuw pand en kwam terecht in de Bisschopsmolenstraat in Etten-Leur.

Sinds 29 januari runt Jasper samen met zijn vader Ed Rosman de shop 'Ink To Art Tattoos'. Het is geen toeval dat zijn shop in Etten-Leur zit. 'We hebben veel klanten uit Breda, Essen en Roosendaal. We zitten er hier in Etten-Leur dus precies tussenin."

Zo vader zo zoon

Ed Rosman heeft zijn vorige baan opgezegd om zijn zoon te helpen in de shop. "Mijn vader heeft me altijd enorm gesteund", vertelt Jasper. "Nu werkt hij full-time in de shop. Hij doet de planning, de boekhouding en ontvangt de klanten. Het tatoeëren laat hij over aan mij en mijn collega's Leroy en Olaf."

Nieuwe generatie