Jongleren tussen afvallen, kinderen, sociaal zijn, daten, denken en vrijwilligerswerk

Op de omslag van haar onlangs zelf uitgebrachte boek staat een vrouw die met zes ballen jongleert. Daarin staan icoontjes verwerkt die respectievelijk staan voor afvallen, sociaal leven, haar kinderen, gedachtekronkels, vrijwilligerswerk en daten. ,,Hilarisch, schaamteloos maar zo herkenbaar'', schrijft een fan op het naslagwerk met 55 korte verhalen van de 49-jarige Etten-Leurse Wendela van Liere: single en moeder van vier kinderen, fulltime werkend als planner, de voormalige vrijwilligster bij atletiekvereniging Achilles en voetbalclub Unitas'30 is daarnaast mantelzorger. ,,Ik heb een hectisch leven waarbij ik dagelijks van 6.00 uur tot 23.00 uur continu in touw ben'', vertelt ze in haar woonkamer. ,,Toch slaagde ik erin om de afgelopen driekwart jaar in de avonduren dit boek te schrijven. Zeker vrouwen uit mijn - zeg maar - luizenmoeder-generatie zullen zich erin herkennen. De titel Jongleren slaat op het acrobatisch omhoog houden van die zes verschillende ballen. In mijn verhaaltjes beschrijf ik allerlei situaties waar ik niet voor gekozen heb maar die me uiteindelijk met vallen en opstaan toch genoegdoening gegeven hebben.''

Paspoort Wendela van Liere

14-02-1969: geboren in Middelburg.

1975-1981: PC Stromenwijkschool, Middelburg.

1981-1986: Christelijke Scholengemeenschap Walcheren te Middelburg.

1986-1990: Opleidingen en staatsexamens in midden management.

1990-2000: secretaresse advocatenkantoor Breda en Etten-Leur.

Vanaf 2008: planner gezondheidsinstelling.

Heeft vier kinderen.

Wat is u overkomen?

,,Rotwoord zeg, overkomen! Denk je dat ik een slachtoffer ben of zo? Nee joh, Ik had een prima huwelijk maar na 20 jaar, elf jaar terug inmiddels, ging het zoals bij zoveel anderen als een nachtkaars uit. Ook de scheiding zelf en de afgesproken omgang met onze vier kinderen was geen issue en is in goed onderling overleg aangepakt. Maar de nieuwe situatie was niet wenselijk, zeker niet voor de toen nog jonge kinderen. Maar we hebben er met zijn allen het beste van gemaakt.''

Quote Ik heb geen neus voor het vinden van een leuke kerel, maar gelukkig heb ik veel zelfspot Wendela van Liere Omschrijft u uzelf inmiddels als happy single mother?

,,Mmm. Mijn bestaan is gevarieerd en leuk. Juist omdat ik alleen ben, ontmoet ik meer en andere type mensen. Mensen die ik waarschijnlijk nooit had ontmoet als ik in mijn huwelijk was gebleven. Maar happy? Ik draag wel elke dag de zorg over mijn vier kinderen en ook al woont inmiddels mijn zoon op kamers, dat is in je uppie zwaar. Verder moet ik alles zelf bedenken, beslissen en uitvoeren en daar heb ik weleens genoeg van. Koken moet je mij bijvoorbeeld niet laten doen, behalve als je een maagzweer wil. Ook mijn ontmoetingen via datingsites waren geen succes. Ik heb geen neus voor het vinden van een leuke kerel. Maar gelukkig doorspek ik mijn leven met veel zelfspot. Als het me dan ook nog lukt ervaringen met een begin en eind toegankelijk en met humor weet op te schrijven, heb ik het voor mijn gevoel ingekaderd. Dan sluit ik het met een glimlach en als een leuke herinnering af.''

U bent geen Mien Dobbelsteen.

,,Nee, haha. Ik lig liever met mijn kinderen te chillen en te lachen dan dat ik de keukenvloer opnieuw sop. Ook ga ik liever met een goede vriendin wandelen over het strand in Oost Kapelle of Domburg dan dat ik hier de tuin omspit. Ik besteed verder tijd aan het mantelzorgen van een vriendin die als MS-patiënte veel hulp nodig heeft. Ik sta door dit alles opener in het leven, blijf me ontwikkelen en raak er meer en meer van overtuigd dat wat je ook meemaakt, liefde en positiviteit uiteindelijk overwinnen. We zijn niet alleen op de wereld. Zelfs mijn puberende 18-jarige zoon heeft dat inmiddels door. Daarom zijn we bijvoorbeeld allemaal orgaandonor geworden. Daar ben ik heel uitgesproken over omdat ik van nabij heb gezien dat een persoon die ten dode opgeschreven was dankzij een nieuwe lever nog jarenlang zal kunnen leven. Maar hierover praten, klankborden, vind ik heel waardevol. De ene helft van mijn kinderen en aanhang stemt VVD, de andere links. Dus zeker deze dagen levert dat spannende gesprekken op. Maar ik ga daar geen verhaaltjes over schrijven. Ikzelf ben overigens typisch een zwevende kiezer. Ik maak pas mijn beslissing in het stemhokje, denk ik.''

In uw boek beschrijft u ook een Me Too-achtige ervaring.

,,Ja, aanvankelijk wilde ik daar en over talloze andere maatschappelijke discussies niks kwijt. Ik hou er niet van om met veel pretentie oordelen over anderen te vellen. Maar goed, als dan op een dag mijn dochter thuiskomt met zo'n Me Too-verhaal. Wat je dan hoort wat haar is overkomen. Tja, dan heb ik toch de neiging om deze dader met mijn nagelschaartje te castreren. Maar gelukkig heb ik mijn woede kunnen bedwingen en het verwerkt in een verhaaltje.''

Wat is uw grootste overwinning?

,,Mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik kom uit een zeer streng christelijk, Zeeuws gezin. Mijn vader was zwaar oorloggetraumatiseerd en dat heeft mijn leven uiteraard flink beïnvloed. Als er een blote borst op televisie verscheen, ging hij direct uit. We mochten niks. Pas de laatste tijd ervaar ik wat voor energie het mij geeft als ik mijn eigen keuzes maak. Als ik bij wijze van spreken vanavond iemand in de kroeg van een barkruk wil trekken, ben ik aan niemand verantwoording schuldig, behalve aan mezelf en hooguit aan het slachtoffer, haha.''