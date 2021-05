Jongerenwerker: Lastpakken mag je niet in de steek laten

Want, om het even heel helder te maken, de jongeren die bij De Beuken in de Lambertusstraat komen, zijn lang niet allemaal probleemjongeren. Ja, het zijn wel meiden en jongens die soms rondhangen op straat, luidruchtig zijn, baldadig zijn, jointje roken, rommel maken. Maar ook jongeren die soms weinig aansluiting hebben bij anderen. ,,Eigenlijk is het hanggedrag vragen om aandacht en je merkt dat dat door corona is toegenomen. De verveling is enorm, maar als ze eenmaal hier binnen zijn, neemt de overlast vaak meteen af.”