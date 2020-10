Jongerenoverlast Burchtplein Etten-Leur: dit doet de gemeente er aan!

ETTEN-LEUR - De jongerenoverlast op het Burchtplein in Etten-Leur blijft aandacht vragen en krijgen van de gemeente. En ja, ook burgemeester en wethouders maken zich zorgen over de beperkte politiecapaciteit.

Dat antwoordt het college van B en W op vragen van de fractie Leefbaar. Die wilde weten of de gemeente op de hoogte is van overlast door jongeren op het winkelplein in het centrum.

Volgens Leefbaar ervaren inwoners van de gemeente de laatste op meerdere plekken veel overlast van jongeren. Ze steken knalvuurwerk af en maken de omgeving onveilig.

,,Op het Burchtplein in het centrum gedragen jongeren zich baldadig, houden geen 1,5 meter afstand en veroorzaken overlast door vuurwerkbommen af te steken", aldus Leefbaar in een brief aan het college. Weet u daarvan?”

,,Daar zijn we zeker van op de hoogte", is het antwoord en omdat sprake is van terugkerende overlast kozen B en W voor een integrale benadering.

Dat betekent dat jongerenwerk in gesprek is gegaan met de jongeren om ze te laten weten dat de omgeving tabak van ze heeft. Ook de politie, BOA's en de adviseur openbare orde en veiligheid zijn op de groep gezet.

Volgens B en W zijn de jongeren staande gehouden, zijn namen genoteerd en zijn er boetes uitgedeeld voor het drinken van alcohol en het rijden met scooters over het Burchtplein. Dus duidelijk is wie de overlast veroorzaakt.

,,Door alle partijen zijn op meerdere dagen en tijden controles uitgevoerd en die worden ook de komende tijd nog gehouden", schrijven B en W.

De gemeente heeft vijf BOA's in dienst en ze huurt ook nog 1 fte in. De politie, zegt het college, heeft een capaciteitsprobleem. Daar maken B en W zich ook zorgen over, maar dat probleem kan alleen maar opgelost worden met nieuwe opgeleide mensen, maar dat gaat wel een aantal jaren duren.

,,Weet daarbij dat zowel de eenheidsleiding als de regioburgemeester met onze steun ook landelijk het capaciteitsprobleem onder de aandacht van de minister blijven brengen", vervolgt de brief.

Dan vroeg Leefbaar nog aandacht voor wijkagenten die met pensioen gaan en eventueel nog enkele dagen in de week als wijkagent aan de slag willen blijven.

Daar laat de formatie geen ruimte voor, zeggen B en W, maar wel is er, ‘zij het beperkt, ruimte om aan de slag te gaan als politievrijwilliger.’ Maar daar gaat onder meer de teamchef over, in overleg met de betrokken vrijwilliger.