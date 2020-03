Jongen heeft wiet op zak en rijdt op scooter zonder rijbewijs in Etten-Leur

‘Onprettige sfeer’ in Et­ten-Leur, ‘verschríkkelijk ongezellig’ in Zevenber­gen

20:01 ZEVENBERGEN/ETTEN-LEUR - Sija Leijten (95) zit samen met een stuk of twaalf andere bewoners van woonzorgcentrum Westhoek in Zevenbergen te wachten op het middageten in de gemeenschappelijke zaal. Het coronavirus kan haar gestolen worden. ,,Ik vind ’t verschríkkelijk ongezellig. En een beetje een ramp. Ik hoop en bid dat het hier niet komt.”