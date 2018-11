Jonge mantelzorgers even ontzorgd in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Nadieh Trommelen, jongerenwerker bij Surplus Welzijn in Etten-Leur, organiseerde een graffitiworkshop voor jonge mantelzorgers in Jongerenontwikkelcentrum De Beuken. Mantelzorgers tot maximaal 23 jaar konden gisteren hun zorgen even thuislaten en van 16.00 tot 20.00 uur binnenlopen om deel te nemen aan de workshop.

,,Even geen stress, geen zorgen, maar samen met jongeren uit hetzelfde schuitje ontspannen", zegt Trommelen. ,,Wij hebben in Etten-Leur zo'n 45 jonge mantelzorgers in beeld, maar het zijn er waarschijnlijk meer. Jongeren vinden het soms beschamend om te zeggen dat ze voor een zieke ouder, broer of zus zorgen.”

Quote Jongeren vinden het soms beschamend om te zeggen dat ze voor een zieke ouder, broer of zus zorgen. Nadieh Trommelen, jongerenwerker bij Surplus Welzijn

Een van de deelnemers aan de workshop is de elfjarige Melvin. Hij zorgt voor zijn zieke moeder. ,,Ze maakt geen antistoffen aan. M'n moeder is daarom vaak moe." Melvin helpt haar door klusjes in huis te doen en door eten te koken. Wat 'ie zoal maakt? ,,Ik gooi meestal maar wat door elkaar."

Luisterend oor

Trommelen is blij om te zien dat er twaalf jongeren zijn gekomen. Het lijkt misschien een kleine groep, maar volgens de jongerenwerker valt dat reuze mee. ,,Dit is wel wat we hadden verwacht. Veel jongeren hebben simpelweg geen tijd om te komen, juist omdat ze voor iemand moeten zorgen."