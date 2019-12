Jonge danseressen kijken ademloos naar ballerina's die De Notenkraker uitvoeren in Etten-Leur

Vloekend in de auto bij het Lichttoren­hoofd: lezers over hun verkeers­frus­tra­ties

14 december ETTEN-LEUR - De spoorwegovergang bij het Lichttorenhoofd zorgt in Etten-Leur voor de meeste frustraties in het verkeer. Tenminste: die plek werd door Etten-Leurenaren verreweg het vaakst genoemd, toen BN DeStem hen vroeg naar de grootste knelpunten in het verkeer in hun gemeente.