Jong talent en ervaren musici: er klinkt weer muziek in de Nieuwe Nobelaer

Voormalige seksclub wordt een speelbos voor kinderen: ‘We zoeken iets in de familie­sfeer’

4 juli HULTEN - Een voormalige seksclub in Hulten die bijna in handen viel van motorclub Satudarah wordt een speelparadijs voor kinderen. De laatste jaren stond het complex te verloederen nadat er een complete wietkwekerij was aangetroffen. ,,Eindelijk zijn we van die lelijke puist af.”