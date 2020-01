Joep de Wildt tweede op kampioenschap tonpraten

Het voelt als een overwinning

De Wildt, was deze ochtend nog niet bereikbaar voor een reactie. Op zijn Facebookpagina schrijft hij: ‘Zo blij en trots. Het voelt als een overwinning. De echte overwinning ging dik verdiend naar Dirk Kouwenberg. Heb genoten van begin tot eind. Samen in de finale staan met zoveel, voor mij grote namen, was een droom. Ook dank aan Ton Brekelmans die mij aanraden om richting Oost-Brabant te komen. Top dat je er vanavond bij was. En als klap op de vuurpijl nog even staan napraten met Rob Scheepers die over mij zei: ,,Joep de Wildt. Nog nooit van gehoord.” En tot slot nog de dank en felicitaties naar mijn jurylid Ferry de Bont. Sinds vandaag ook uitgeroepen tot voetbaltwitteraar van het jaar. Wat een avond en wat een mooie avonden komen er nog aan", aldus De Wildt