Jeukrups komt later op gang na koude winter: ‘We verwachten de piek nu half juni’

Dat heeft volgens de gemeenten alles te maken met het koude voorjaar: eiken komen later in blad en de rupsen ontwikkelen zich langzamer. Volgens woordvoerders Pieter Thielen en Glenn Beljaars van respectievelijk Roosendaal en Halderberge komt de rups door het warme weer van de afgelopen week nu pas een beetje op gang: ,,De grootste overlast verwachten we half juni.’’ Ook in Rucphen zijn nog geen ‘hotspots’ gezien.

West-Brabant werd in ‘plaagjaar’ 2019 overvallen door een golf van overlast door de eikenprocessierups. De brandharen van het beest kunnen zorgen voor jeuk, huidirritatie en zelfs misselijkheid en koorts. Gemeenten trokken in 2020 fel van leer tegen het beest: eiken worden preventief behandeld met een bacteriemengsel en er wordt van alles aan gedaan om de natuurlijke vijanden van de rups meer ruimte te geven.

Lokale overlast

In 2020 kwamen bij de gemeente Etten-Leur ‘tientallen’ klachten binnen over de eikenprocessierups, in Moerdijk 35. Etten-Leur zet dit jaar vooral in op natuurlijke bestrijding van de rups, door meer te investeren in gunstige omstandigheden voor natuurlijke vijanden als de koolmees en sluipwesp.