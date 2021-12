Jeugdzorgcijfers moeten de komende jaren inzichtelijker worden

ETTEN-LEUR/ZEVENBERGEN - Raadsleden in West-Brabant moeten meer zicht krijgen op belangrijke cijfers over jeugdzorg in deze regio, zodat ze hun controlerende taak beter uit kunnen voeren.

Dat staat in een regionale visie op jeugdhulp. Daarin brengen negen gemeenten - die samenwerken bij de inkoop en uitvoering van jeugdhulp - een aantal struikelblokken en verbeterpunten in kaart. Het document richt zich vooral op het jeugdbeleid in de jaren van 2022 tot 2025. De visie wordt in deze maanden besproken in alle betrokken gemeenteraden.

In West-Brabant werken negen gemeenten samen bij de inkoop en uitvoering van hun jeugdbeleid; Etten-Leur en Moerdijk vallen allebei onder dat samenwerkingsverband.

Controleren en prioriteiten stellen

De gemeenteraad moet controleren of de jeugdhulp goed wordt uitgevoerd en of daarin de juiste prioriteiten worden gesteld. Maar de afgelopen jaren bleek regelmatig dat raadsleden daarbij een beetje in de mist moesten varen: actuele cijfers over bijvoorbeeld wachtlijsten in de eigen gemeente waren niet altijd beschikbaar. Daardoor hadden gemeenteraden soms het gevoel dat zij te laat zicht kregen op achterstanden en problemen.

Dat is een van de verbeterpunten waar de komende jaren aan wordt gewerkt, blijkt uit de visie die nu is opgesteld.

Er zijn 'dashboards’ waarop de jeugdhulp vrij nauwkeurig te volgen is. Die maken bijvoorbeeld inzichtelijk hoeveel jongeren in elke gemeente hulp krijgen, hoe zwaar die hulp is en hoe lang wachtlijsten zijn. En ook hoe die cijfers uitvallen in vergelijking met andere gemeenten. Het is de bedoeling dat raadsleden zulke data in de toekomst makkelijker kunnen vinden.