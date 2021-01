Jeugdzorg in regio gaat verder op de ingeslagen weg

Dat staat in een evaluatie van de regionale jeugdzorg. De negen gemeenten in West-Brabant-West (Etten-Leur, Moerdijk, Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert) hebben de structuur van de jeugdzorg in deze regio gezamenlijk vormgegeven. In de evaluatie blikken zij terug op ontwikkelingen van 2018 tot 2020.

Uitdaging

Het uiteindelijke doel? Dat elk kind ‘veilig, gelukkig en verantwoord opgroeit’. Maar: de jeugdzorg moet óók betaalbaar en overzichtelijk blijven. Een uitdaging, want de budgetten staan stevig onder druk sinds de verantwoordelijkheid voor deze zorg in 2015 bij gemeenten belandde. En de vraag naar hulp neemt toe.

In West-Brabant-West kregen in 2017 iets meer dan 8100 minderjarigen hulp; in 2019 was dat gestegen tot ruim 9400. Daaronder vallen alle vormen van begeleiding, van hulp bij dyslexie tot traumatherapie. De vraag naar de zwaarste vormen van jeugdzorg is trouwens juist gedaald. ,,Dit komt vooral doordat we erop inzetten om tijdig bij problemen te zijn, zodat veel bereikt wordt met lichtere trajecten”, licht een woordvoerder van de gemeente Etten-Leur toe.

Kosten binnen de perken

Mede daardoor heeft de regio de kosten in vergelijking met het landelijk gemiddelde binnen de perken gehouden, ondanks de stijging van het totaal aantal trajecten. ,,Die lichtere trajecten zijn goedkoper dan zwaardere trajecten”, meldt de woordvoerder. ,,De gemiddelde kosten voor jeugdhulp per inwoner in Nederland bedragen 296 euro. De gemiddelde kosten in onze jeugdzorgregio bedragen 257 euro.”

Nauwere samenwerking tussen betrokken instanties stond de afgelopen jaren centraal - en dat blijft zo. De banden tussen onder meer scholen, gemeenten en jeugdzorginstanties zijn aangehaald om dubbel werk en het ‘heen en weer schuiven’ van problemen te beperken.

Samenwerking

Een voorbeeld? Een gezin dat begeleiding kreeg vanwege lichte verstandelijke beperkingen én ggz-problematiek (psychische problemen) zou een paar jaar geleden nog in twee trajecten bij twee zorgaanbieders belanden. Nu werken zulke aanbieders vaak samen, zodat ze de gecombineerde zorg in één traject kunnen bieden. In gezinnen die verschillende vormen van hulp nodig hebben, is nu meestal één coördinerend jeugdprofessional het duidelijke aanspreekpunt.