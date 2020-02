Jeugdraad Leurse Leut wacht een week vol hoogtepunten

In de kleedkamer spreekt Prins Carolus I Prinses Nanu nog even vaderlijk toe. Nog eens de volgorde van de rituelen, voordat ze het feestgedruis in mogen. Nog even een geruststelling, dat het allemaal wel goed komt. Van een afstandje kijkt Nar Joerieke toe. ,,Voor ons is dit ook nieuw. We zullen ze de komende week veel zien en ze dan ook met een schuin oog in de gaten houden. Niet te veel ermee bemoeien; we willen vooral dat ze hun eigen dingen doen."