Jeugdland in Etten-Leur twee dagen dicht door extreme hitte

Er waren de afgelopen dagen al minder kinderen dan normaal op Jeugdland. ,,We hebben hier nu dagelijks ongeveer tweehonderd kinderen'', zegt Megens. ,,We zorgen er al voor dat er meer spellen en activiteiten zijn met water. Maar we merken aan de kinderen dat ze oververhit zijn en dat er veel meer begeleiding nodig is. Gelukkig drinken ze meer dan normaal, maar we hebben onvoldoende mogelijkheden om in de gaten te houden of álle tweehonderd kinderen wel voldoende drinken. Dus zijn we donderdag en vrijdag gesloten.''



Maandag is Jeugdland volgens Megens 'in principe' weer open, maar ze raadt mensen aan om de website of Facebook in de gaten te houden. Daarop wordt de laatste stand van zaken bijgehouden.