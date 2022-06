Jeugdland Etten-Leur zet koers richting meest zorgeloze editie in jaren

Een deel van de opbrengst van de Badeendenrace tijdens de Leurse Havenfeesten belandde via de lokale Lions Clubs bij Jeugdland: liefst 12.500 euro. Een mooie opsteker voor de organisatie, zeker omdat die in het najaar nog vreesde geld tekort te komen.

Toen had de gemeente plannen om het subsidiebedrag te verlagen. Dat zou waarschijnlijk hebben betekend dat Jeugdland het entreegeld voor het tweede jaar op rij had moeten verhogen - vervelend, voor een evenement dat zo teogankelijk mogelijk wil blijven. Maar dat bezuinigingsplan is uitgesteld en de grote gift van de Lions schept wat extra financiële ruimte. De entreeprijs blijft dus net als vorig jaar op 3 euro per kind.

Circusles en experimenten

Het bestuur van Jeugdland heeft het programma voor het jeugdevenement in augustus bijna rond, vertelt penningmeester Joost Derijck. ,,Naast de vaste activiteiten proberen we elke dag wel iets extra’s te plannen. Zo hebben we al afspraken gemaakt met de nieuwe circusschool in Etten-Leur: die komt een aantal dagen circuslessen en expressielessen verzorgen. En er komt bijvoorbeeld ook een bedrijf dat allerlei technische proefjes en experimenten met kinderen uit kan voeren.”

Quote Het laatste wat wij begrepen hebben is dat we na 2023 moeten verhuizen naar een nog nader te bepalen locatie Joost Derijck

Waarschijnlijk wordt dit een van de laatste keren dat Jeugdland aan de Wipakker plaatsvindt. Het bestuur weet al een tijdje dat het evenement moet gaan verhuizen, omdat er nieuwe woningen moeten komen op de huidige stek.

Derijck: ,,In principe draaien we dit jaar en volgend jaar sowieso nog op de Wipakker. Het laatste wat wij begrepen hebben is dat we na 2023 moeten verhuizen naar een nog nader te bepalen locatie. Het overleg met de gemeente daarover loopt.”