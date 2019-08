Jean-Paul van Poppel terug in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - In juni was hij als directeur van de ZLM-tour al even in Etten-Leur. Op zondag 18 augustus keert Jean-Paul van Poppel er terug als oud-wielrenner. Als voormalig drager van de groene trui in de Tour de France is hij vanaf 12.25 uur te zien in een wedstrijd voor prominenten.