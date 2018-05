Je kunt weer zwemmen in de nieuwe Banakker

ETTEN-LEUR - Natuurlijk was de nieuwsgierigheid groot. Na ruim een jaar bouwen stond menigeen te trappelen om binnen te kijken bij de Nieuwe Banakker. De waterpolospelers van DIO grepen zaterdag die gelegenheid aan tijdens het uitproberen van de faciliteiten. Een dag later gingen de deuren open voor de inwoners van Etten-Leur. En de zwemlustigen waren er zondag al vroeg bij. ,,Echt prachtig’’, was een veelgehoord compliment.

Voor iedereen die nader wilde kennismaken gold wel het devies: zwemmen! Vandaar geen drommen flanerende kijkers langs de randen van het nieuwe bad, maar vooral mensen ín het water. DIO was met een flink aantal leden uitgerukt om De Banakker te testen. ,,Ik denk wel een man of vijftig, zestig. Ze wilden het allemaal zien’’, zegt Joost Eling van DIO. ,,Er stonden zelfs al mensen van buiten te kijken terwijl wij er in waren.’’

Soepel

Belangrijk waren de bevindingen, zo voor de eerste echte openstelling. ,,Nee, we zijn geen gekke dingen tegen gekomen.’’ Ook een korte ontruimingsoefening verliep soepel. ,, Ik ben normaliter altijd vrij kritisch’’, bekent Eling. ,,Maar we zaten na afloop in het bubbelbad en zeiden tegen elkaar ‘Dit is echt een heel mooi bad geworden’. Heel modern. Het zwemt ook veel lekkerder.’’

Kanttekening

Toch is er een kanttekening die ook bij andere bezoekers wordt gehoord. ,,Eigenlijk wilde iedereen in Etten-Leur ook een echt buitenbad. Nu is er alleen een klein stukje voor de kinderen. Dat is het enige nadeel. Maar het zijn keuzes. Zo simpel is het’’, vat Eling samen.

Een groepje dames luistert hun eerste duik op met een nieuwe badmuts met de opdruk Vroege Vogels, de naam van het informele clubje. En die wordt waargemaakt, want ze zijn er zondagmorgen meteen bij als De Banakker open gaat. De Vroege Vogels zijn doorgaans al voor zevenen in het water te vinden.

Weemoed