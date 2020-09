‘Je kunt het hartstikke druk hebben en toch eenzaam zijn’

ETTEN-LEUR - ,,Eenzaamheid hoeft niet te betekenen dat je weinig mensen ziet. Je kunt het erg druk hebben en toch iemand missen die je echte aandacht geeft.” Als dat het geval is, kan de stichting Present in Vriendschap soms helpen.

De Etten-Leurse stichting, in 2015 ontstaan op initiatief van Jan Monden, brengt mensen die zich eenzaam voelen in contact met vrijwilligers. In het eerste jaar klopten 28 mensen aan voor hulp. Vijf jaar later staan zo’n 75 namen op het lijstje van Betsie Netten, die zoekt naar de juiste ‘match’ met een van de bijna 30 vrijwilligers.

In de praktijk komen vrijwilligers vooral bij oudere mensen, vertellen Netten en medevrijwilliger Karien van Hoeckel. ,,Veel mensen bereiken een punt waarop de activiteiten waarbij ze eerder mensen ontmoetten, lichamelijk lastig worden. En veel ouderen verliezen hun partner: vaak degene bij wie je het meest open kon zijn. Dan kunnen mensen het gevoel krijgen dat ze écht contact missen.”

Hoe het contact via Present in Vriendschap eruitziet verschilt. ,,De een wil vaker naar buiten, de ander vindt het fijn als iemand op de koffie komt of mee gaat winkelen. Het ligt er ook aan wat een vrijwilliger kan bieden. De vorm die het contact krijgt is dus vrij - maar niet vrijblijvend. Vrijwilligers verbínden zich wel aan iemand.”

Ervaringen delen

De vrijwilligers hebben ook meerdere keren per jaar een bijeenkomst, zodat iedereen elkaar kent. Dan is er ruimte om ervaringen uit te wisselen en inhoudelijk bij te praten over thema's als dementie of de wmo. ,,Er is altijd een professional van Surplus aanwezig bij deze middagen en ook vanuit de GGD is er een professional betrokken bij het geheel.”

Bij het 5-jarig bestaan concluderen Netten en Van Hoeckel dat de stichting meerwaarde heeft, maar tegenover uitdagingen staat. ,,We worden gelukkig bekender. Meedenkcoaches verwijzen mensen door, praktijkondersteuners van huisartsen ook. Maar op dit moment staan er mensen op de wachtlijst die we niet kunnen helpen zoals we zouden willen, omdat we eigenlijk niet genoeg vrijwilligers hebben.”

Ook het budget is een zorg: ,,We hebben niet veel geld nodig, maar maken wel kosten. Nu zijn inkomsten incidenteel: een subsidie hier, een donatie daar. Als er een sponsor zou komen die elk jaar een bescheiden bedrag over kon maken, zou dat onze basis verstevigen.”