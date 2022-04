Japanse bloemschikkunst in het Trouwkerkje in Etten-Leur: ‘Iedere tak is uniek en reageert anders’

ETTEN-LEUR - Dit weekend is er een ikebana-expositie in ’t Trouwkerkje in Etten-Leur. Anne-Riet Vugts en 20 leerlingen tonen speciaal vervaardigde lente-werken.

Sogetsu ikebana is een eeuwenoude bloemschikkunst, ontstaan in Japan. Uit combinaties van natuurlijke materialen, zoals bloemen, takken en stronken, soms met andere materialen zoals keramiek en metaal, ontstaan altijd unieke uitingen van zelfexpressie. ,,Ieder kunstwerk is anders”, aldus Anne-Riet Vugts.

,,Iedere tak is uniek en reageert anders. Hoe ver kun je gaan qua buiging? Anders dan in de meeste andere kunstvormen pas je je tijdens het creëren steeds aan het materiaal aan. Maar er zit wel een filosofie achter hoe je zaken bij elkaar brengt.”

Negen leraren

Anne-Riet Vugts (64) is een van de slechts negen eerstegraads leraren in de ikebanakunst in Nederland. Creatief was ze altijd al. ,,Op de basisschool kreeg ik al breinaalden in mijn handen geduwd, van mijn tante Gregoria, een non, kreeg ik thuis handvaardigheidslessen. Later volgde ik een opleiding tot bezigheidstherapeute. Sinds 1995 ben ik me aan deze Japanse bloemschikkunst gaan wijden.”

Volledig scherm © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Een ikebana-kunstwerk is een lijnenspel. Asymmetrisch, met eenvoud en leegte als wezenlijke onderdelen, maar altijd in harmonie met de natuur en de innerlijke beleving van de seizoenen. Ikebana staat letterlijk voor het weer tot leven brengen van een afgesneden bloem of tak.

Voorjaar

,,Normaal gaat zo’n tak de vuilnisbak in of de composthoop op. Wij geven ze een tweede leven. Het thema van de expo zou je lente kunnen noemen. Ik gaf de leerlingen mee dat het voorjaar is. Ik wil bloesems zien, knoppen die opengaan. Verder zijn het hun materialen, hun ideeën. Ik geef sturing en kijk of de schikking aan de eisen voldoet.”

Ikebana expositie Anne-Riet Vugts en 20 leerlingen in ’t Trouwkerkje, van Bergenplein 1, Etten-Leur. Openingstijden: 1 april 13.30 – 17.00 uur, 2 en 3 april 11.00 – 17.00 uur