Jan Tit verhuist op Stationsplein Etten-Leur

Station Etten-Leur. Een zomerserie over mensen, treinen en gebouwen. Over een buurt waaraan veel mankeert, maar waar alles gaat veranderen. Afl. 2: de bloemenkiosk.

En daarmee begint na de zomer feitelijk de grote vernieuwing van het verpauperde Stationsplein. Dan gaat de nu veertig jaar oude bloemenwinkel van Cees Heeren zaliger plat en beginnen de werkzaamheden voor het NS-station, zoals een nieuwe busbaan, fietspaden en een compleet ander plein.

Automaat

Jan Heeren (54) en zijn vriendin Yvonne Visser (57) - ze wonen 300 meter verderop - zien het al helemaal zitten. ,,De winkel wordt twee keer zo groot en we krijgen een flinke luifel voor de straatverkoop. Bovendien gaan we ook uit de automaat bloemen met een betaalpasje verkopen. Voor ons weer een nieuwe fase, waarin we uitstralen dat je hier altijd, dag en nacht, terecht kunt.”

Even een bloemetje van De Tit - lang verhaal, maar een oude bijnaam in de familie - is een begrip. Niet alleen treinreizigers, maar mensen van heinde en verre die om een bos verlegen zitten, weten de zes verkooppunten van Heeren in Etten-Leur en Breda te vinden.

Quote Iedereen kent Jan Tit en weet dat je daar altijd een bloemetje kunt scoren, ook op zondag Jan Heeren, Etten-Leur

Maar de Jan Tit op het station is toch het bekendst en de absolute bestseller als het gaat om bloemencadeautjes. Heeren: ,,Mijn vader begon als straatverkoper. Hij zag kiosken op andere stations en wilde dat hier ook. Dat had die ouwe goed gezien, ook al liep dat aanvankelijk matig omdat ze hier in die tijd nog niet zo gewend waren om een bosje te kopen.”

Mensen

Zijn grote wens, alle dagen open, kreeg De Tit uiteindelijk voor elkaar. Alleen op 1 januari zijn ze dicht, om voor de boekhouding te balansen. Over zijn nieuwe, grotere kiosk werd ook al tien jaar gesproken. ,,Maar nu komt het goed. Zeker als ook de hele stationsbuurt is opgeknapt en er weer gewoon mensen komen te wonen in blokken die nu leeg staan te verpauperen. Het is voor ons en zoon Kees junior een grote stap en een forse investering, maar het houdt ons wel leuk bezig.”