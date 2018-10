Jan Paantjens verdient zo’n wethouderstas

De plaatsvervangend wethouder in Etten-Leur komt binnen met de tas en dan komt er ook écht wat binnen. Ik ga er gemakshalve maar even van uit dat de tas van echt leder is. Je gaat midden in een raadszaal niet uitgebreid staan loeren naar zo’n tas, laat staan dat je er in het openbaar aan gaat staan ruiken om vast te stellen of het echt leer is. Er zijn er voor minder opgepakt.

Maar ik heb dus een donkerbuin vermoeden dat het leer is. Het moet zo ongeveer de Rolls-Royce onder de tassen zijn. Groot genoeg voor die onvermijdelijke laptop maar ook voor alle schrijfgerei uit een gemiddeld huishouden, de nodige notitieblokken en - als het nodig is - ook nog eens de halve inhoud van een koelkast en een paar koelelementen. Met recht een royale tas.