Jan, Jans en de mondkapjes: dat bleek geen beste combinatie

ETTEN-LEUR - Apetrots was het Nederlands Drukkerij Museum op zijn tentoonstelling met werk van Jan Kruis. De Stichting Jan Kruis Collectie leende origineel werk uit aan het museum in Etten-Leur, dat dit van oktober 2020 tot mei 2021 mocht exposeren. Maar vanwege de coronamaatregelen kwamen er erg weinig mensen kijken.

Eeuwig zonde van die expositie, vonden de mensen van het Drukkerij Museum. En dat vond de Stichting Jan Kruis Collectie eigenlijk ook. Dus kregen ze in Etten-Leur toestemming om de tentoonstelling te verlengen: die kan nu tot 1 oktober in het museum aan de Leeuwerik blijven. Het omvat onder meer veel striptekeningen van Kruis, die bij veel mensen nog altijd vooral bekend is vanwege zijn Jan, Jans en de kinderen; in Etten-Leur is nu ook werk te zien voor strips als Tommy en De Kleine Hertog.

Quote De barrière van én reserveren, én met een mondkapje naar het museum bleek behoorlijk groot Cees Jochems

,,We konden de afgelopen tijd gelukkig wel weer wat activiteiten opzetten", zegt Cees Jochems van het Nederlands Drukkerij Museum. ,,En de expositie is uiteindelijk best een tijdje open geweest. Maar de barrière van én reserveren, én met een mondkapje naar het museum bleek behoorlijk groot. De bezoekersaantallen waren laag.”

Sinds die reserveringen en mondkapjes in musea niet meer verplicht zijn, ziet het museum in Etten-Leur de bezoekersaantallen weer snel stijgen. ,,We zijn natuurlijk geen Rijksmuseum, het gaat hier niet om honderden bezoekers. Maar er komen nu op elke dag dat we open zijn wel mensen langs. En de scholen tonen ook weer belangstelling. We gaan weer richting datgene wat we gewend waren.”

Jochems is tevreden dat het museum de Jan Kruis-expositie nog wat langer mag lenen: ,,Het is gewoon een prachtige tentoonstelling die meer belangstelling verdient dan hij de afgelopen maanden heeft gekregen.”