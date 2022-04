Jan (87) slaat een balletje tijdens de OldStars Tennis clinic: ‘De oefeningen gaan prima’

Zo’n zestig belangstellenden, merendeels dames, hadden zich ingeschreven voor het fenomeen ‘walking’ tennis dat al zijn voorgangers heeft in diverse andere takken van sport. Tennistrainers Bart van Genuchten en Rob Lindenbergh, zelf senioren, zijn de initiators die vorig jaar het plan opvatten om in Etten-Leur ook in hun sportvakgebied de senioren vanachter de geraniums en in beweging te krijgen.

Zij zochten contact met het Nationaal Ouderenfonds dat in samenwerking met de KLNTB ‘senioren laagdrempelig toegang tot een leeftijdsvriendelijke beweeg- of sportomgeving’ biedt en klopten aan bij de gemeente voor financiële ondersteuning en om doelgroepen te bereiken.

Voor iedereen

De oudste deelnemer, Jan Bergers (87), werd overgehaald door een tennismaatje maar had last van zijn knie en dacht in eerste instantie ‘ik ga niet’. Hij veranderde van mening en kwam toch. ,,De oefeningen gaan prima”, zegt de man die tot twee jaar geleden drie tot vier keer per week op de tennisbaan te vinden was.