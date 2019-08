Jacqueline uit Etten-Leur maakte replica van gestolen 17e-eeuws beeld

Na vijftig uur werk is het haar gelukt en staat er, nu nog in de keuken van haar woning in Etten-Leur, een replica van het 17e-eeuwse beeld. Niet van eikenhout gemaakt zoals het origineel, maar van schuimachtig plastic en geprint door een 3D-printer.

Digitale bal klei

Nadat de kunstenares het digitale standbeeld tot in de puntjes perfectioneerde, is het geheel in drie stukken geprint door een 3D-printer. ,,Door het in verschillende delen te printen die je later tot een geheel samenvoegt, krijg je een mooier eindresultaat.” Het geprinte kerkbeeld is zo’n 80 centimeter hoog en weegt nog geen vijf kilo.